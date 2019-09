Flensburg

76-Jähriger wegen Missbrauchs seiner Stieftochter im Gericht

19.09.2019, 01:48 Uhr | dpa

Ein Mann muss sich von heute an vor dem Landgericht Flensburg wegen schweren Missbrauchs seiner Stieftochter verantworten. Der heute 76 Jahre alte Angeklagte aus dem Flensburger Umland soll zwischen 2001 und 2008 mehrfach sexuelle Handlungen an dem Mädchen vorgenommen haben. Angeklagt sind fünf Fälle. Die Stieftochter war damals etwa zwischen neun und 15 Jahren alt. Nach Angaben eines Gerichtssprechers hat die junge Frau erstmals 2016 zu den vorgeworfenen Taten ausgesagt. Der Angeklagte sitzt nicht in Untersuchungshaft.