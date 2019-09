Offenbach am Main

Kühler, aber kein Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

19.09.2019, 08:08 Uhr | dpa

Es bleibt kühler: In Rheinland-Pfalz und im Saarland steigen die Temperaturen am Donnerstag auf maximal 15 bis 19 Grad. Im Bergland werden der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach teilweise nur noch 13 Grad erreicht. Dazu soll es aber überall niederschlagsfrei bleiben.

Während der DWD im Süden eher heiteres Wetter erwartet, ziehen im Norden im Verlauf des Tages Wolken auf. In der Nacht zu Freitag klart der Himmel laut DWD wieder auf, die Tiefstwerte sinken auf 6 bis 3 Grad. Im Bergland kann es demnach mit 3 bis 0 Grad auch gebietsweise zu Bodenfrost kommen.