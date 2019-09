Bad Lobenstein

55-Jähriger bei Rangelei in Bad Lobenstein schwer verletzt

19.09.2019, 08:47 Uhr | dpa

Bei einer Rangelei zwischen zwei betrunkenen Männern am Bahnhof von Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) ist ein 55-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war bei der Auseinandersetzung am Mittwochabend auf den Boden gefallen und hatte sich eine Kopfverletzung zugezogen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine 33-Jährige beobachtete die Rangelei, leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Ein Hubschrauber brachte den 55-Jährigen in eine Spezialklinik nach Bad Berka. Der 52-Jährige, der an der Auseinandersetzung beteiligt war, blieb unverletzt. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,75 Promille festgestellt. Er gab an, den 55-Jährigen nicht absichtlich verletzt zu haben.