Wegen versuchter Tötung in Thüringen

Kriminalpolizei fahndet mit Foto nach Einbrecher

20.09.2019, 00:24 Uhr | dpa, aj

Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach einem Hoteleinbruch im Saale-Orla-Kreis wegen eines versuchten Tötungsverbrechens. Zuletzt sei der mutmaßliche Täter an der Landesgrenze zu Sachsen gesehen worden.

Die Polizei fahndet nach einem Hoteleinbruch im Saale-Orla-Kreis wegen eines versuchten Tötungsverbrechens. Die Spuren des mutmaßlichen Täters hätten sich an der Landesgrenze zu Sachsen verloren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Übergriff auf den Hotelier in Heinrichsruh im Saale-Orla-Kreis hatte sich in der Nacht zum Montag ereignet.

Auffällig vernarbtes Gesicht

Ein etwa 40 Jahre alter Mann soll in das Hotel eingebrochen und vom Hotelier überrascht worden sein, den er daraufhin angriff und verletzte. Das Opfer habe ausgesagt, der Täter habe ein auffällig vernarbtes Gesicht und habe zum Zeitpunkt der Tat ein grau-meliertes Sweatshirt mit schwarzer Kapuze getragen.

Phantombild des unbekannten Täters: Die Kripo Saalfeld fahndet wegen versuchter Tötung.















Ein Fährtensuchhund der Polizei nahm laut Polizei die Spur des Flüchtenden auf. Es werden nach derzeitigem Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass der Mann zu Fuß bis zur Bundesstraße 282 in Richtung Landesgrenze Sachsen flüchtete und an der Einmündung zu einem Waldweg möglicherweise in ein Fahrzeug stieg. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.

Wer Hinweise zu der Identität des Abgebildeten hat, kann sich unter der Nummer 03672/417-1464 an die Kripo Saalfeld wenden.