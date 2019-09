Güstrow

Kinderschutz-Aktionswoche startet mit Fachkonferenz

20.09.2019, 01:10 Uhr | dpa

Mit einer Kinder- und Jugendschutzkonferenz beginnt heute in Güstrow die vierte Aktionswoche für Kinderschutz in Mecklenburg-Vorpommern. Zu der Tagung werden etwa 350 haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendhilfe erwartet. Bis zum 26. September sind etwa 50 Veranstaltungen geplant, die sich sowohl an Erzieher, Lehrer, Sozialarbeiter und Mediziner richten als auch an Kinder, Jugendliche und Familien. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) äußerte die Erwartung, dass mit der Aktionswoche das Thema Kinderschutz stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt wird. Die Veranstaltungsreihe findet jeweils konzentriert in einem Landkreis statt, in diesem Jahr im Landkreis Rostock.