Lübeck

Nordkirchensynode unterbricht Tagung für Klima-Andacht

20.09.2019, 11:56 Uhr | dpa

Mit einer Klima-Andacht haben die Mitglieder der Nordkirchensynode am Freitag bei ihrer Tagung in Lübeck-Travemünde ihre Unterstützung der Fridays-für-future- Bewegung bekundet. Um 11.55 Uhr hätten die 156 Synodalen ihre Diskussion in den Arbeitsgruppen unterbrochen und fünf Minuten lang innegehalten, sagte ein Kirchensprecher. Am zweiten Tag der Landessynode diskutierten die Kirchenparlamentarier über den Umgang mit verschiedenen Familien- und Lebensformen. Am Abend war ein Freiluftgottesdienst mit Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt geplant.