Lorsch

Mann stirbt bei Auffahrunfall an Stauende

20.09.2019, 17:44 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 67 in Südhessen ist ein Mann tödlich verletzt worden. Ein Lastwagenfahrer sei nach den ersten Erkenntnissen bei Lorsch auf ein Stauende aufgefahren, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls wurden demnach mehrere Fahrzeuge in Bewegung gesetzt, wodurch ein Sprinter inklusive Wohnwagen zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt wurde. Der 67 Jahre alte Fahrer des Sprinters konnte erst nach einiger Zeit geborgen werden und starb noch an der Unfallstelle. Ein Sachverständiger soll nun die genaue Unfallursache klären.