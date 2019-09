Rostock

Strandputzen an der Ostsee und an Seen

21.09.2019, 08:37 Uhr | dpa

Zum Ende der Badesaison kommt es heute zum Großreinemachen an zahlreichen Ostsee-Stränden Mecklenburg-Vorpommerns und am Schweriner See. Anlass ist die Müllsammelaktion "Coastal Cleanup Day", zu der Umweltverbände weltweit aufgerufen haben. Wie aus der Internetseite "Gewässerretter" hervorgeht, sind im Nordosten Aktionen in Warnemünde, Rerik, Kühlungsborn, Prora, Stralsund, Greifswald und Schwerin geplant. Die Plattform werde seit drei Jahren vom Nabu gemeinsam mit dem Verband Deutscher Sporttaucher, dem Deutschen Seglerverband und dem Deutschen Kanu-Verband betrieben, hieß es. Die Umweltschutzorganisation Nabu ist einer der Organisatoren der Müllsammelaktionen in Mecklenburg-Vorpommern. "An den Stränden der Ostsee liegen durchschnittlich 70 Müllteile pro 100 Meter", sagte Nabu-Landesgeschäftsführerin Rica Münchberger. Bis zu 13 Millionen Tonnen Plastikabfälle gelangten weltweit jährlich vom Land ins Meer.

Anmerkung der Redaktion: Diese Nachricht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ist Teil eines automatisierten Angebots, das auf unserer Webseite ausgespielt wird. Weder der Inhalt noch die Rechtschreibung wurden durch die t-online.de-Redaktion geprüft. Die dpa arbeitet aber streng nach journalistischen Standards. Sollten Sie dennoch Fehler entdecken, freuen wir uns über eine Rückmeldung. Herzlichen Dank!