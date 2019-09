Bad Iburg

Bad Iburger Neuwinzer erntet erste Trauben

21.09.2019, 08:47 Uhr | dpa

Der Weinanbau in Niedersachsen kommt voran: Zum ersten Mal erntet der Bad Iburger Neuwinzer Jan Brinkmann zusammen mit seiner Familie in diesem Jahr die Trauben von seinem Weinberg. "2018 im Mai haben wir gepflanzt und jetzt haben wir die erste Lese", sagt der 23 Jahre alte Jungbauer aus dem Kreis Osnabrück. Auf 1,5 Hektar Fläche wachsen die gut 5000 Reben auf dem "Teutoburger Südhang". Ein Teil wurde Ende August gelesen, nun folgt an diesem Samstag der Rest. Er rechne insgesamt mit bis zu 800 oder sogar 900 Kilogramm Weintrauben, die am Ende für ungefähr 600 Flaschen Wein gut sein sollen. Niedersachsen ist erst seit 2016 Weinanbauland.