Offenbach am Main

Ein Verletzter nach Brand in Hochhaus in Offenbach

21.09.2019, 10:32 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Offenbach ist ein Mann verletzt worden. Er erlitt eine Rauchvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer brach demnach am frühen Samstagmorgen in der Wohnung des Mannes aus. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und konnte das Feuer löschen. Andere Bewohner kamen den Angaben nach nicht zu Schaden. Brandursache, Schadenshöhe und Alter des Mannes standen zunächst nicht fest.