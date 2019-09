Offenbach am Main

Sonntagswetter: Auf Sonne folgen Wolken und Regen

21.09.2019, 13:24 Uhr | dpa

Viel Sonne und angenehme warme Temperaturen in Hessen: Das Sonntagswetter lädt noch einmal zu Aktivitäten im Freien ein. Die sollten möglichst morgens beginnen, denn im Laufe des Tages ziehen zunehmend Wolken auf. Am längsten kann sich der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge Nordhessen über Sonne freuen. In der Nacht zum Montag beginnt es erst im Süden zu regnen, später folgt der Norden. Stellenweise fällt der Niederschlag kräftig aus.

Die neue Woche beginnt wolkig und mit Schauern bei Temperaturen um maximal 20 Grad. Zum Dienstag hin hört der Regen allmählich auf. Die Wolken bleiben, und zum Abend hin wird es erneut nass. An dem Mix aus Wolken und Regen soll sich voraussichtlich bis Mittwoch nichts ändern.