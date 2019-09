Griesheim

Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

21.09.2019, 15:47 Uhr | dpa

Ein Fußgängerin ist am Samstag in Südhessen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte die 50-Jährige ins Krankenhaus. Der 69 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich an einer Kreuzung in Griesheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg). Die Polizei geht davon aus, dass die Frau über die Straße gehen wollte, als der Wagen sie erfasste. Der genaue Hergang ist bislang jedoch unklar. Deshalb wurde ein Sachverständiger eingeschaltet.