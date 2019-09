Weserstadion

3:0 in Bremen: RB Leipzig verteidigt Tabellenführung

21.09.2019, 20:27 Uhr | dpa

RB Leipzig hat mit einem 3:0 (2:0)-Sieg bei Werder Bremen den Spitzenplatz in der Fußball-Bundesliga eindrucksvoll behauptet. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gewann am Samstag vor 40 550 Zuschauern durch Treffer von Willi Orban (13. Minute), Marcel Sabitzer (35.) und Marcelo Saracchi (83.). Vier Siege und das Unentschieden am vergangenen Spieltag gegen den FC Bayern weist die Startbilanz des Champions-League-Teilnehmers aus Sachsen auf. Die stark ersatzgeschwächten Bremer bezogen am fünften Spieltag ihre dritte Niederlage und stehen vorerst auf Rang zehn.