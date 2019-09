Herbstzeit ist Krimizeit: Morden nicht nur im Norden

22.09.2019, 10:05 Uhr | dpa

Herbstzeit ist Krimizeit in Ostfriesland. Dort spielen besonders viele Regionalkrimis - und locken sogar Touristen an. Urlauber wandeln bei einem Besuch an der Küste gerne auf den Spuren ihrer Krimihelden aus Büchern und TV-Sendungen. "Der Regionalkrimi ist die neue Heimatliteratur", sagt Peter Gerdes aus Leer, der gerade die 11. Ostfriesischen Krimitage organisiert. Morbider Charme strahlt aber auch aus anderen Landschaften: "Kein Ort ohne Mord", sagt Verleger Armin Gmeiner aus Baden-Württemberg. Er beobachtet seit 30 Jahren den Aufstieg von Regionalkrimis zwischen Küste, Eifel und Allgäu.