Berndorfer Straße;Chemnitz

Mit Flasche ins Gesicht geschlagen: Mann bei Streit verletzt

22.09.2019, 12:29 Uhr | dpa

Bei einem Streit vor einem Supermarkt in Chemnitz hat ein Mann einem 35-Jährigen eine Flasche ins Gesicht geschlagen und verletzt. Die Beamten konnten den 53 Jahre alten Angreifer am Samstag stellen und nahmen ihn fest, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mitteilte. Dabei beschädigte er einen Funkstreifenwagen. Der Mann sei inzwischen wieder auf freiem Fuß. Gegen ihn werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.