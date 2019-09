Rüdesheim am Rhein

Mann von Zug erfasst: Bahnstrecke für Stunden gesperrt

22.09.2019, 16:27 Uhr | dpa

Nach einem tödlichen Zwischenfall in Rüdesheim ist die rechtsrheinische Bahnstrecke am Sonntagmorgen für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Güterzug am frühen Morgen an einem Bahnübergang nahe der weltberühmten Drosselgasse einen 24-jährigen Mann aus Dortmund erfasst. Er wurde tot aus dem Gleisbett geborgen.

Wegen des Zwischenfalls wurde die Bahnstrecke zwischen Rüdesheim und Geisenheim für rund vier Stunden für den Zugverkehr gesperrt. Es sei zu Verspätungen und Ausfällen mehrerer Züge gekommen, sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion in Koblenz. Der Zugverkehr sei über die andere Rheinseite umgeleitet worden. Die näheren Umstände seien noch unbekannt, ein Suizid könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, hieß es bei der Polizei.