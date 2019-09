Mönchengladbach

Mönchengladbach gewinnt nach Aufholjagd gegen Düsseldorf

22.09.2019, 17:31 Uhr | dpa

Borussia Mönchengladbach ist im Fußball-Bundesliga-Derby gegen Fortuna Düsseldorf die Wiedergutmachung für den Fehlstart in die Europa League gelungen. Drei Tage nach der 0:4-Blamage gegen den Wolfsberger AC gewannen die Gladbacher am fünften Spieltag daheim 2:1 (0:1) gegen die Fortuna. Die Gäste aus Düsseldorf gingen schon in der sechsten Minute durch Kasim Adams in Führung. Marcus Thuram glich in der 74. Minute für die Borussia aus und traf in der 88. Minute auch zum Sieg. Die Gladbacher schoben sich mit zehn Punkten vorerst auf einen Europapokalrang. Die Fortuna steht mit vier Zählern auf Rang zwölf.