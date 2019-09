Wiesbaden

Hessischer Friedenspreis für Äthiopiens Regierungschef

23.09.2019, 00:13 Uhr | dpa

Der Hessische Friedenspreis wird heute an Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed verliehen. Die Ehrung erhält der Regierungschef nach Angaben der Jury für seine herausragende Leistung bei dem historischen Friedensschluss mit dem Nachbarstaat Eritrea. Abiy Ahmed kann bei der Auszeichnung in Wiesbaden jedoch nicht anwesend sein. Äthiopiens Friedensministerin Muferihat Kamil wird den Preis im Hessischen Landtag in Wiesbaden stellvertretend entgegennehmen.

Der mit 25 000 Euro dotierte Friedenspreis war 1993 vom ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Albert Osswald (SPD) ins Leben gerufen worden. Es werden jährlich Menschen geehrt, die sich um Völkerverständigung und Frieden verdient gemacht haben. 2018 war die türkische Ärztin und Menschenrechtsaktivistin Şebnem Korur Fincanci für ihren mutigen Einsatz gegen Folter ausgezeichnet worden.