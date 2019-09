Ludwigshafen am Rhein

Oberbürgermeisterin informiert über marode Hochstraße

23.09.2019, 01:33 Uhr | dpa

Im Fall der dringend sanierungsbedürftigen Verkehrsader Hochstraße Süd in Ludwigshafen informiert Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) heute den Stadtrat der Kommune am Rhein. Im Mittelpunkt dürfte die Frage stehen, wie es mit der seit einem Monat teilgesperrten Verkehrsverbindung weitergeht. Die Süd-Trasse (B 37) gilt zusammen mit der maroden Hochstraße Nord (B 44) als Lebensader der Region.

Wegen zahlreicher Schäden ist die wichtige Verkehrsachse bereits seit Ende August teilweise gesperrt. Zuletzt wurden an der sogenannten Pilzkonstruktion weitere gravierende Rissveränderungen festgestellt. Brückenspezialisten analysieren derzeit, inwieweit die Statik der auf pilzförmigen Stützen ruhenden Hochstraße geschwächt ist.

Die Sperrung sorgt längst über die Stadtgrenzen von Ludwigshafen hinaus für Aufregung. So will der Verband Region Rhein-Neckar zum Beheben der Verkehrsprobleme einen Mobilitätspakt auf den Weg bringen, zudem werden Forderungen nach einer dritten Rheinquerung laut. In der Vergangenheit befuhren täglich viele Pendler und insgesamt mehr als 100 000 Fahrzeuge die beiden Trassen.