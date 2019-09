Marktoberdorf

75-Jährige von Auto erfasst und getötet

23.09.2019, 05:14 Uhr | dpa

Eine 75-Jährige ist in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) von einem Auto angefahren worden und gestorben. Der 79-jährige Fahrer habe die Frau, die ihr Fahrrad neben sich herschob, übersehen. Das teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Die Frau sei von hinten angefahren und durch die Luft geschleudert worden. Sie starb noch an der Unfallstelle.