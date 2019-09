Hetzerath

Betrunkener Vater verursacht Unfall mit zwei Kindern im Auto

23.09.2019, 07:18 Uhr | dpa

Ein betrunkener 26 Jahre alter Familienvater hat in Hetzerath (Kreis Bernkastel-Wittlich) einen Unfall verursacht und dabei sich selbst und seine beiden Kinder leicht verletzt. Er sei auf der Fahrt von Naurath in Richtung Hetzerath in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei habe er das Auto am Sonntagabend in einen tiefen Straßengraben gesteuert, so dass es sich überschlug und erst im Graben zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme sei den Beamten der Alkoholgeruch aufgefallen. Ein Alkoholtest bestätigte laut Polizei den Verdacht - der Wert lag bei 1,17 Promille. Den Mann erwarte nun ein Strafverfahren. Der Führerschein wurde einbehalten. Der 36-Jährige und seine beiden Kinder wurden zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.