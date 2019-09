Pößneck

Radfahrerin kontrolliert und verhaftet

23.09.2019, 07:52 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) eine Radfahrerin kontrolliert und verhaftet. Gegen die 33-Jährige lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera vor, wie die Polizei in Saalfeld am frühen Montagmorgen mitteilte. Da die Radfahrerin am Sonntagabend die geforderte Geldstrafe vor Ort nicht bezahlen konnte, wurde sie in die Justizvollzugsanstalt in Chemnitz gebracht. Dort muss sie eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. Aus welchem Grund ein Haftbefehl gegen sie vorlag, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Auch der Grund für die Kontrolle war zunächst nicht bekannt.