Tangstedt

Eine Schwerverletzte bei Feuer in Einfamilienhaus

23.09.2019, 11:00 Uhr | dpa

Beim Brand in einem Einfamilienhaus in Wilstedt-Siedlung in der Gemeinde Tangstedt (Kreis Stormarn) ist in der Nacht zu Montag eine 60-jährige Hausbewohnerin schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber habe die Frau in ein Hamburger Krankenhaus geflogen, teilte die Polizei am Montag mit. Der geschätzte Schaden am Gebäude belaufe sich auf rund 350 000 Euro. Die Ermittlungen zur ungeklärten Brandursache übernahm die Kriminalpolizei in Norderstedt.