Seevetal

"Think big!": OECD treibt Metropolregion Hamburg an

23.09.2019, 12:37 Uhr | dpa

Für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Metropolregion Hamburg zwischen Cuxhaven und Parchim, Neumünster und Uelzen müssen nach Auffassung der OECD Grenzen im Planen und Handeln überwunden werden. "Think big! In größeren Kategorien zu denken, grenzüberschreitend zu planen und zu kooperieren - darin liegt der Schlüssel, um die Metropolregion noch erfolgreicher, attraktiver und nachhaltiger zu gestalten", sagte der stellvertretende Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Ludger Schuknecht, am Montag in Seevetal. In Niedersachsen gehören acht Landkreise zur Metropolregion: Cuxhaven, Stade, Rotenburg (Wümme), Harburg, Heidekreis, Lüneburg, Uelzen und Lüchow-Dannenberg.

"Der OECD-Bericht bringt Stärken und Schwächen klar auf den Punkt", lobte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die rund 200 Seiten starke Analyse der Organisation. Sie gibt mehr als 50 Empfehlungen zu Innovation, Bildung und Fachkräfte, Digitalisierung, Wohnraum- und Verkehrsplanung, erneuerbare Energien sowie Kultur- und Tourismusmarketing. Die OECD schlägt unter anderem den Aufbau einer Innovationsagentur sowie für die Verkehrs-, Wohnungs- und Raumplanung einen regionalen Planungsverbund vor - statt "fragmentierter Raumplanung".

Für den niedersächsischen Landeschef beginnt nach der OECD-Vorlage die wichtige Phase, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen und diese dann umzusetzen. Er will in Zeiten des Klimawandels vor allem Potenziale der Windenergie ("Der Wind ist der Rohstoff des Nordens") und der Wasserstofftechnologie nutzen: "Wir müssen die Ökologisierung unserer Industrie vorantreiben, dann machen wir es richtig."

Auch bei der Digitalisierung gebe es vor allem in ländlichen Gebieten "noch Luft nach oben", sagte der SPD-Politiker. Ebenso müsse die Region beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur schneller vorankommen, ergänzte der aus Hannover angereiste Ministerpräsident. Doch bis neue Schienen oder Straßen von Pendlern und Reisenden genutzt werden können, vergehen meist Jahre bis Jahrzehnte.

Die Metropolregion mit rund 5,3 Millionen Einwohnern in vier Bundesländern, 20 Kreisen beziehungsweise kreisfreien Städten und mehr als 1000 Kommunen ist die erste deutsche Region, die sich einer kritischen Betrachtung durch die OECD gestellt hat. Demnach sei die Region hinter süddeutsche Regionen zurückgefallen, obwohl es dafür eigentlich keinen Grund gebe, resümierte der OECD-Vertreter.

Deutschlands größter Hafen, leistungsstarke Branchen wie maritime Wirtschaft, Luftfahrt und erneuerbare Energie, Großunternehmen und Start-ups, renommierte Forschungsinstitute wie European XFEL und DESY, die Lage am Handelskorridor zu Skandinavien sowie eine hohe Lebensqualität zeichnen die Region aus - und dennoch: die Arbeitsproduktivität sei niedriger als in den Regionen München, Stuttgart, Göteborg, Kopenhagen und Rotterdam.

"Wir müssen das Momentum nutzen", gab sich der Vorsitzende des Regionsrates, Hamburgs Staatsrat Andreas Rieckhof (SPD), nach der OECD-Lektüre zuversichtlich. Für ihn wäre es wichtig, aus den Innovationsstrategien der Länder zusammenzuführen, "was zusammenpasst" - vor allem bei erneuerbaren Energien. Dann hätte die Metropolregion die Chance auf die Weltmarktführerschaft. Neue Gremien sind aus Rieckhofs Sicht jedoch nur sinnvoll, "wenn sie auch Beschlusskompetenz haben".

Doch dazu müsste wohl der eine oder andere Kommunalvertreter eigene Interesse zuweilen hintanstellen - zumindest beim Blick auf Forderungen der Hamburger FDP-Fraktion: Die Metropolgesellschaft müsse zu einer Innovationsagentur ausgebaut werden, Tourismusprojekte fördern, eine gemeinsame Landesplanung und Ansiedlungspolitik betreiben sowie die Verbindungen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft stärken. "Nur so hat Hamburg die Chance, in Zukunft Boden gegenüber anderen Metropolregionen gutzumachen", meinte der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Michael Kruse.

"Eine gemeinsame Perspektive zu bekommen, ist eine gewisse Herausforderung", räumte Niedersachsens Staatssekretärin Anke Pörksen angesichts der OECD-Empfehlungen ein. "Ein Aufgabenkatalog, der es in sich hat." Am Wirtschaftswachstum wird sich künftig unter anderem ablesen lassen, wie die Metropolregion vorangekommen ist.