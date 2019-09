Goslar

Harzer Tourismusbranche legt im ersten Halbjahr deutlich zu

23.09.2019, 12:50 Uhr | dpa

Die Tourismusbranche im Harz ist im Aufwind. Die Übernachtungszahlen sind nach Angaben des Tourismus-Verbands HTV auf rund 3,86 Millionen gestiegen. Dies seien 3,8 Prozent mehr als von Januar bis Juni 2018. Die Entwicklung in den drei Harz-Anrainerländern sei dabei unterschiedlich verlaufen, sagte eine Sprecherin am Montag. Während die Übernachtungszahlen in Niedersachsen um 3,2 Prozent auf rund 2,13 Millionen und in Sachsen-Anhalt sogar um 5,4 Prozent auf 1,48 Millionen stiegen, sanken sie im Thüringer Teil des Harzes um 0,6 Prozent auf 250 000. Gründe dafür nannte der Verband nicht.

Um die insgesamt aber doch erfreuliche Lage zu verbessern, entstehe derzeit ein digitales Tourismusnetzwerk Harz, sagte HTV-Geschäftsführerin Carola Schmidt. Dieses werde für Gäste und touristische Anbieter besser nutzbar sein als das bisherige Internet-Angebot. Das Land Sachsen-Anhalt, das das Vorhaben unterstützt, werde dazu am kommenden Montag in Wernigerode einen offiziellen Förderbescheid überreichen.