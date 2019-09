Niederaula

Betonplatten auf Bahngleise gelegt

23.09.2019, 13:53 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Osthessen Betonplatten auf die Bahngleise gelegt. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hatte der Lokführer eines ICE am Samstag mehrere Personen bei Niederaula (Kreis hersfeld-Rothenburg) auf den Gleisen beobachtet. Die alarmierte Bundespolizei konnte zwar niemanden mehr antreffen, dafür aber die Platten auf den Schienen feststellen. Die ursprünglichen Abdeckplatten eines Kabelkanals waren zuvor herausgerissen und teilweise zerstört worden. Die Strecke wurde während der Aufräumarbeiten für wenige Minuten gesperrt. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.