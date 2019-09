Saarbrücken

Wirtschaft an der Saar geschrumpft

24.09.2019, 12:24 Uhr | dpa

Die Wirtschaft an der Saar ist im ersten Halbjahr geschrumpft. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) preisbereinigt um 0,4 Prozent, wie das Statistische Amt in Saarbrücken am Dienstag mitteilte. Die wirtschaftliche Entwicklung sei von Sondereinflüssen bestimmt gewesen, die vor allem die Schlüsselbranchen der Saarindustrie betroffen hätten.

So seien sowohl in der Automobilindustrie als auch im Maschinenbau und in der Stahlindustrie die Umsätze zurückgegangen, hieß es weiter. Diese drei Industriezweige machten fast drei Viertel des gesamten Umsatzes im Verarbeitenden Gewerbe im Saarland aus. Dieser habe im ersten Halbjahr bei 13,8 Milliarden Euro gelegen (minus 1,9 Prozent).

"Konjunkturelle Lichtblicke sind allerdings die Bauwirtschaft, das Handwerk sowie der Arbeitsmarkt, der im Saarland nach wie vor von hoher Erwerbstätigkeit und niedriger Arbeitslosigkeit geprägt ist", meldeten die Statistiker.