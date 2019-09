Wiesbaden

Wirtschaftswachstum in Hessen verlangsamt sich

24.09.2019, 12:31 Uhr | dpa

Das Wachstum der hessischen Wirtschaft hat sich im ersten Halbjahr verlangsamt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum preisbereinigt um 0,7 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Damit sei das Wirtschaftswachstum in Hessen aber höher als im Bund (plus 0,4 Prozent) gewesen. Ohne Preisbereinigung habe das BIP im Land wie im Bund nominal um 2,4 Prozent zugelegt.

Im ersten Halbjahr 2018 war die Wirtschaftsleistung in Hessen noch preisbereinigt um 1,4 Prozent gewachsen. Im gesamten Jahr 2018 legte das BIP nach Angaben der Statistiker um 2,2 Prozent zu.

Wachstumstreiber im ersten Halbjahr 2019 seien das Baugewerbe und die Dienstleistungsbranche in Hessen gewesen, erklärte das Landesamt. Das Produzierende Gewerbe habe sich dagegen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres rückläufig entwickelt.