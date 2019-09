Potsdam

Berlins Wirtschaft wächst: Dienstleistungs- und Baubranche

24.09.2019, 13:11 Uhr | dpa

Ein Bauhelm hängt an Fundament-Stangen auf einer Baustelle. Foto: Bodo Schackow/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Wirtschaft wächst in Berlin stärker als in allen anderen Bundesländern. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt legte im ersten Halbjahr 2019 mit 1,9 Prozent deutlich mehr zu als im Bundesdurchschnitt (0,4 Prozent), wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Dafür sei vor allem der Dienstleistungsbereich verantwortlich, hieß es. Besonders die Bereiche Information und Kommunikation, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie das Gastgewerbe seien überdurchschnittlich gewachsen. Aber auch das produzierende Gewerbe habe dank eines starken Baugewerbes zum Wachstum beigetragen.

Der Zuwachs in der Dienstleistungsbranche hängt laut Industrie- und Handelskammer Berlin auch mit dem Wachstum der Bevölkerung in der Hauptstadt zusammen. "Wenn Leute hierher kommen, die hier arbeiten oder ein Unternehmen gründen, dann schlägt sich das auch im Wirtschaftswachstum nieder", sagte eine Sprecherin. Zwischen 2011 und 2018 wuchs die Berliner Bevölkerung nach der amtlichen Statistik jährlich um 0,9 bis 1,5 Prozent.

"Die Unternehmen sorgen erneut dafür, dass die Hauptstadt so stark wächst wie kein anderes Bundesland. Angesichts des Konjunkturknicks in vielen anderen Regionen ist diese Entwicklung beachtlich", sagte Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB). Amsinck bezweifelte jedoch, dass sich die Marke von 1,9 Prozent auf das Gesamtjahr gesehen halten werde.

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt misst den Wert aller Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Zeitraumes unter Berücksichtigung von Preisveränderungen produziert wurden. Wegen saisonaler Schwankungen ist der Vergleichswert das BIP des ersten Halbjahrs 2018.