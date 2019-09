Selb

Polizeiauto fährt über Bahnübergang und wird von Zug erfasst

24.09.2019, 17:43 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen ist über einen Bahnübergang im oberfränkischen Selb (Landkreis Wunsiedel) gefahren und dabei von einem Zug gerammt worden. Wie es zu dem Zusammenstoß am Dienstagnachmittag kam, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Es habe aber keinen technischen Defekt bei der Bahn gegeben. Der Zug sei erst von einem Bahnhof in der Nähe losgefahren und habe deshalb keine hohe Geschwindigkeit gehabt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Durch den Aufprall habe sich der Streifenwagen um 45 Grad gedreht. Eine Polizistin auf dem Beifahrersitz sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Die 14 Passagiere im Zug, der Schaffner und Lokführer seien unverletzt geblieben. Nach Schätzung der Polizei entstand ein Schaden von 46 000 Euro.