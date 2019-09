Schwerin

Landtag vergibt hoch dotierten Umweltpreis

25.09.2019, 01:13 Uhr | dpa

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern vergibt heute zum 16. Mal den mit 15 000 Euro dotierten Ernst-Boll-Umweltpreis. Die Auszeichnung ist nach Angaben eines Parlamentssprechers der einzige deutsche Umweltpreis, der von einem Landesparlament vergeben wird. Thema war in diesem Jahr "Clevere Lösungen für weniger Kunststoff im Alltag". Dazu waren 13 Projekte in die engere Auswahl gekommen. Mit dem Preis sollen herausragende Initiativen im Umwelt- und Naturschutz gewürdigt und die weitere Arbeit der Preisträger gefördert werden. Seit 1992 lobt der Landtag Mecklenburg-Vorpommern den Umweltpreis zum Gedenken an Ernst Boll (1817-1868) aus, der ein bedeutender Naturforscher und Historiker in Neubrandenburg war. Außerdem wird ein mit 10 000 Euro ausgestatteter Jugendumweltpreis vergeben.