Lübesse

Illegaler Ofen lässt Carport in Flammen aufgehen

25.09.2019, 06:25 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Carport in Lübesse im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist in der Nacht zum Mittwoch ein Schaden von rund 35 000 Euro entstanden. Der Eigentümer habe dort einen nicht abgenommenen Ofen betrieben, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Plötzlich schlugen die Flammen aus dem Ofen und setzten das Dach in Brand. Der Unterstand brannte komplett ab. Auch ein benachbarter Carport fing Feuer und wurde beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.