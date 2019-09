Eisenberg

18-Jährige bei Mopedunfall schwer verletzt

25.09.2019, 08:56 Uhr | dpa

Eine 18-Jährige ist bei einem Mopedunfall bei Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) schwer verletzt worden. Die junge Frau kam in einer Rechtskurve auf einer Landstraße nach rechts ab und stürzte, wie die Polizei in Jena am Mittwochmorgen mitteilte. Ein Rettungswagen brachte sie am Dienstagabend in ein Krankenhaus. Die 18-Jährige gab an, dass ihr Moped nicht mehr reagiert habe.

Erst am Dienstagnachmittag war das abgestellte Moped beschädigt worden. Ein 65 Jahre alter Autofahrer stieß beim Rückwärtsfahren gegen das Moped. Danach fuhr er davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Eine Zeugin hatte ihn zuvor noch angesprochen. Bei der Unfallaufnahme durch Polizeibeamte stellte sich heraus, dass der 65-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ob der Zusammenstoß Ursache des Unfalls ist, war zunächst unklar.