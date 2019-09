Lennestadt

Autofahrerin fährt Oma mit Kinderwagen an: zwei Verletzte

Beim Linksabbiegen hat eine 48-jährige Autofahrerin am Mittwoch in Lennestadt eine Fußgängerin mit Kinderwagen übersehen, die bei Grün die Straße überquerte. Die 66-jährige Fußgängerin wurde angefahren und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Kinderwagen kippte um, das zehn Monate alte Enkelkind der Frau erlitt leichte Verletzungen. Oma und Enkelkind kamen in Krankenhäuser.