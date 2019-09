Göttingen

Braunschweiger Basketballer gewinnen Derby bei BG Göttingen

25.09.2019, 22:35 Uhr | dpa

Die Basketball Löwen Braunschweig sind erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Der Playoff-Viertelfinalist der vergangenen Saison gewann am Mittwochabend das Niedersachsen-Derby bei der BG Göttingen mit 96:77 (44:50) und bescherte seinem neuen Trainer Pete Strobl damit ein erfolgreiches Debüt auf der Bank der Löwen. Für beide Mannschaften geht es bereits an diesem Wochenende im Pokal weiter. Dann tritt Braunschweig in Ludwigsburg an, Göttingen ist in Frankfurt zu Gast.