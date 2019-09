Potsdam

Brandstiftungs-Prozess gegen Ex-NPDler: Plädoyers erwartet

26.09.2019, 01:47 Uhr | dpa

Im Revisionsprozess gegen den früheren NPD-Politiker und mutmaßlichen Brandstifter Maik Schneider werden heute die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Schneider soll im August 2015 eine Sporthalle in Nauen (Havelland) angezündet haben, in die Flüchtlinge einziehen sollten. Zunächst sollten die Plädoyers am vergangenen Freitag gehalten werden. Der Angeklagte erschien aufgrund einer Erkrankung jedoch nicht zur Verhandlung.

Bei einem ersten Prozess vor rund zwei Jahren war Schneider wegen des Brandanschlags und weiterer Delikte mit rechtsextremem Hintergrund zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Damals hatte er die Brandstiftung gestanden. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil jedoch wegen der Befangenheit eines Schöffen auf. Seit Oktober läuft gegen Schneider nun ein zweiter Prozess, in dem der Angeklagte jedoch zu den Vorwürfen schweigt.