Offenbach am Main

Trübes Wetter in Hessen erwartet

26.09.2019, 08:08 Uhr | dpa

Kurz vor dem Wochenende bleibt das Wetter in Hessen trüb und grau. Am Donnerstag ziehen nach Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach von Westen und Südwesten her Wolkenfelder auf. Dazu gibt es einzelne Schauer, die sich zum Nachmittag hin ausbreiten. Die Temperaturen liegen bei 17 bis 20 Grad.

"Am Freitag gibt es dann ein richtiges Schauerwetter", sagte ein Meteorologe des DWD. Tagsüber könne es immer wieder regnen, teilweise seien auch kurze Gewitter möglich. Dazu werde es windiger bei Temperaturen bis 19 Grad. In der Nacht zum Samstag sollen die Schauer laut DWD dann allmählich abziehen.

Der Samstag beginnt bewölkt und windig, später wechseln sich Sonne, Wolken und Schauer ab. Temperaturen bis 21 Grad sind möglich.