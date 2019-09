Wiesbaden

Geheimpapier: Nennungen von Stephan E. von 1993 bis 2004

26.09.2019, 13:27 Uhr | dpa

Die elf Namensnennungen des Hauptverdächtigen im Mordfall Lübcke, Stephan E., in einem Geheimpapier des Verfassungsschutzes stammen aus den Jahren 1993 bis 2004. Das sagte der Innenexperte der hessischen Grünen-Landtagsfraktion, Jürgen Frömmrich, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Der Name Stephan E. komme bei fünf Sachzusammenhängen vor. Es handele sich um Informationen des polizeilichen Staatsschutzes, die sich um die Waffenaffinität von E. drehten.

Allein im Zusammenhang mit einem der fünf Fälle werde der Name fünfmal genannt, sagte Frömmrich, der das Papier nach eigenen Angaben erneut eingesehen hat. Der Grünen-Abgeordnete gehört der Parlamentarischen Kontrollkommission für den Verfassungsschutz an.

Die "Welt am Sonntag" hatte vor Gericht erstritten, dass das hessische Landesamt für Verfassungsschutz mitteilen muss, wie oft der Name in zwei Berichten aus den Jahren 2013 und 2014 fällt. In den Geheimpapieren geht es unter anderem um die Neonazi-Szene in Nordhessen und ihren Bezug zum Nationalsozialistischen Untergrund (NSU).

Die Linksfraktion im Landtag hatte kritisiert, dass es unklar geblieben sei, in welchem Zeitraum Stephan E. auf dem Radar der Verfassungsschützer war. Der rund zwei Wochen nach der Ermordung Lübckes festgenommene Stephan E. hatte zunächst ein Geständnis abgelegt, dieses später aber widerrufen.

Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke war am 2. Juni auf der Terrasse seines Hauses erschossen worden. Der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Stephan E. hatte die Tat zunächst gestanden, später aber sein Geständnis widerrufen.