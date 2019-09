Hanau

Sozialplan für Stellenabbau bei Goodyear vereinbart

26.09.2019, 17:30 Uhr | dpa

Beim Stellenabbau bei Goodyear haben sich die Arbeitnehmervertreter auf einen Sozialplan mit dem Reifenhersteller geeinigt. Ziel sei es, bei der Streichung von 1050 Jobs in den betroffenen Werken in Hanau und Fulda betriebsbedingte Kündigungen so weit wie möglich zu vermeiden. Als Wege nannten die Gewerkschaft IG BCE und die Betriebsräte am Donnerstag in einer Mitteilung den Übergang in die Rente für ältere Beschäftigte sowie freiwillige Abfindungen. Sie sprachen von "sehr attraktiven Konditionen" für langjährige Mitarbeiter ohne Details zu nennen.

"Wir haben für die Beschäftigten, die das Unternehmen verlassen, das Bestmögliche herausgeholt", sagte Anne Weinschenk, Leiterin des Bezirks Mittelhessen der IG BCE. Die Gewerkschaft betonte, ein kleiner Teil der Arbeitsplätze sei gerettet worden. In Hanau sollen 600 Stellen entfallen und in Fulda 450.

Goodyear hatte im März zunächst den Abbau von 1100 Stellen in Hanau und Fulda bekannt gemacht. Zugleich kündigte das US-Unternehmen Investitionen von zusammen 106 Millionen Euro in beiden Werke an. Damit sollen die Leistungsfähigkeit und Produktivität steigen.