Osnabrück

Urteil im Betrugsprozess gegen falschen Polizisten

27.09.2019, 01:17 Uhr | dpa

Im Prozess gegen das mutmaßliche Mitglied einer Bande falscher Polizisten will das Landgericht Osnabrück heute sein Urteil verkünden. Wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs musste sich seit August ein 32 Jahre alter Mann vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, eine wichtige Rolle in einer von Istanbul aus agierenden Bande gespielt zu haben, die ältere Menschen in Deutschland anrief und sich als Polizisten ausgab. Damit konnten sie die Opfer dazu bringen, Wertgegenstände und Bargeld an Kuriere zu übergeben.

Der Angeklagte soll als Verbindungsmann zwischen der Türkei und Deutschland fungiert haben. Er soll auch selber Anrufe getätigt haben. Vorgeworfen werden ihm acht Taten zwischen August 2018 und Januar 2019 in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen mit einer Beutesumme von mehr als 200 000 Euro. In der Verhandlung gab der Mann die Vorwürfe zum Teil zu. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von acht Jahren.