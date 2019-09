Warza

Scheune brennt: 10 000 Euro Schaden

27.09.2019, 06:56 Uhr | dpa

In Warza (Landkreis Gotha) sind bei einem Scheunenbrand rund 10 000 Euro Sachschaden entstanden. Die Scheune hatte am frühen Freitagmorgen aus noch ungeklärten Umständen Feuer gefangen, wie die Polizei in Thüringen mitteilte. Das gelagerte Stroh und ein Mähdrescher brannten ab. Menschen waren nicht in Gefahr. Die Feuerwehr war auch am Freitagmorgen noch mit Löschen beschäftigt. Die Kriminalpolizei ermittelt.