Rostock

Kleines Seehundmädchen im Rostocker Zoo heißt Lotte

27.09.2019, 13:43 Uhr | dpa

Das Anfang August im Rostocker Zoo geborene Seehundmädchen ist am Freitag auf den Namen Lotte getauft worden. "Unsere Lotte erfreut sich bester Gesundheit, wächst und gedeiht", berichtete Zoodirektor Udo Nagel. Das Seehundmädchen wiege inzwischen etwa 20 Kilogramm, doppelt so viel wie bei der Geburt. Lotte benötige keine Muttermilch mehr und fange gerade an, feste Nahrung zu sich zu nehmen. "Sie lernt, dass Fisch leckeres Futter ist", sagte Nagel.

Die Mutter von Lotte ist das Seehundweibchen Lilly (13), das inzwischen das sechste Junge zur Welt gebracht hat. Vater ist der 18-jährige Gizmo, der mit seinen Robbendamen Lilly und Susi (30) im Zoo lebt.

"Lotte ist ein sympathischer Name und passt gut zu Lilly, Susi und Gizmo", begründete der Pate Karsten Pannwitt, Vorstandsmitglied der Ostseesparkasse, die Namenswahl. Pannwitt war zusammen mit Ruderweltmeisterin Marie-Louise Dräger, die eine Extraportion frischen Fisch servierte, und Namensgeberin Anika Zielinski aus Jörnsdorf (Landkreis Rostock) bei der Taufe dabei.