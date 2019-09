Torgau

Projekt GlasCampus Torgau startet: Erste Kurse

27.09.2019, 14:48 Uhr | dpa

Das GlasCampus Torgau - ein Projekt im Zuge des Braunkohleausstiegs in Sachsen - startet am kommenden Mittwoch. Am Berufsschulzentrum der Elbestadt sollen künftig Weiterbildungsangebote für die Glas-, Keramik- und Baustoffindustrie auf den Weg gebracht werden, wie das Landratsamt Nordsachsen am Freitag mitteilte. Diese Branchen seien in der Region besonders stark vertreten. Die ersten Kurse sollen noch in diesem Jahr starten, so zu Glaswerkstoffen, zur Glasschmelze und zur Glasverarbeitung. Schritt für Schritt solle das Angebot erweitert werden.

Ein großer Vorteil sei nun, das die an den Bedarfen der Unternehmen orientierten Kurse in Torgau angeboten werden können und die Beschäftigten nicht mehr weite Wege zurücklegen müssen. Der Freistaat hatte eine Anschubfinanzierung in Höhe von 420 000 Euro für das Projekt zur Verfügung gestellt.