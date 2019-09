Fehmarn

Drogenfund in Ostholstein: zwei Tatverdächtige festgenommen

27.09.2019, 15:16 Uhr | dpa

Polizei und Zoll haben im Norden des Kreises Ostholstein zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Einer der beiden - ein 32-jähriger Mann aus Oldenburg in Holstein - steht nach Angaben der Ermittler im Verdacht, Marihuana, Amphetamin, Ecstasy und die Partydroge MDMA in nicht geringer Menge eingeführt und vertrieben zu haben. Der zweite, ebenfalls 32 Jahre alte Mann von der Insel Fehmarn soll am Absatz der Drogen beteiligt gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Gegen den Oldenburger habe ein Richter wegen Fluch- und Verdunklungsgefahr bereits am Donnerstag Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei mit. Gegen den 32-Jährigen aus Fehmarn sollte am Freitag Haftbefehl beantragt werden. Zwei weitere 34 und 36 Jahre alte Verdächtige waren zunächst festgenommen worden. Sie wurden jedoch nach Feststellung ihrer Personalien zunächst wieder entlassen.

Am Donnerstagmorgen hatten rund 60 Beamte des Zollfahndungsamts Hamburg und der Polizeidirektion Lübeck zeitgleich fünf Wohnhäuser und eine Scheune in Oldenburg in Holstein, Gremersdorf, auf der Ostseeinsel Fehmarn und in Heiligenhafen durchsucht. Dabei wurden nach Angaben der Polizei unter anderem 300 Gramm Amphetamin, etwa 35 Gramm Marihuana, eine kleine Plantage mit 20 Cannabispflanzen sowie rund 2000 Euro Bargeld in kleiner Stückelung sichergestellt.