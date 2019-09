Magdeburg

Gemeinschaftsschulen sollen im Februar Klarheit haben

27.09.2019, 16:42 Uhr | dpa

Die beiden ersten Gemeinschaftsschulen in Sachsen-Anhalt mit eigener Oberstufe sollen im Februar Klarheit bekommen, ob ihr Modell trotz geringer Schülerzahl eine Zukunft hat. Das kündigte Bildungsminister Marco Tullner (CDU) am Freitag im Landtag an. Konkret geht es um die Schulen in Wolmirstedt und Aschersleben. Sie haben dieses Jahr erstmals eine Jahrgangsstufe elf auf dem Weg zu Abitur, unterschreiten aber die Mindestschülerzahl.

Der Linken-Fraktionschef Thomas Lippmann warb dafür, beiden Schulen eine Übergangszeit zu geben. "Ob sie eine Mindest-Jahrgangsstärke langfristig unterschreiten, kann nur die Praxis zeigen." Unterstützung bekam er von SPD und Grünen. Die Einrichtung in Wolmirstedt sei 2017 zur "Schule des Jahres" gekürt worden und beweise ihren Erfolg, so SPD-Bildungsexpertin Angela Kolb-Janssen.

Derzeit liefen Gespräche mit allen Beteiligten, um eine Lösung zu finden, sagte Tullner. Entscheidend sei, ob die Mindestschülerzahl nur jetzt unterschritten werde, oder das ein langfristiges Problem sei. Es brauche mindestens 50 Schülerinnen und Schüler pro Jahrgang, um das nötige Fächerangebot und eine vernünftige Bildungsqualität abzusichern, begründete Tullner. "Bei aller Sympathie für Schulformen dürfen wir nicht zulassen, dass wir in ein Abitur light kommen."

Die Entscheidung soll zum Ende des Halbjahres im Februar fallen. Dabei gebe es zwei Optionen: Entweder dürfen die Schulen mit ihren Oberstufen weitermachen - oder es wird geprüft, ob sie mit nahen Gymnasien kooperieren. Letzteren Weg gehen derzeit die meisten der 41 Gemeinschaftsschulen im Land. Bei der Schulform lernen die Kinder und Jugendlichen gemeinsam bis zur achten Klasse. Dann entscheiden sie sich für einen Zweig, der zum Realschulabschluss oder Abitur führt.