Baiersbronn

Autofahrer stirbt nach Frontalkollision mit Lastwagen

27.09.2019, 19:57 Uhr | dpa

Bei einer Frontalkollision mit einem Lastwagen ist am Freitag ein 66 Jahre alter Autofahrer in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) getötet worden. Der Autofahrer geriet nach Auskunft der Polizei aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit einem entgegenkommenden 40-Tonner zusammen. Der 66-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und tödlich verletzt, der 54 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt.