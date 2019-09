Wiesbaden

Rückschlag für VfL Osnabrück: 0:2 bei Wehen Wiesbaden

27.09.2019, 20:56 Uhr | dpa

Nach einer ganz schwachen Leistung hat der VfL Osnabrück in der 2. Fußball-Bundesliga einen ersten Rückschlag erlitten. Beim Mitaufsteiger SV Wehen Wiesbaden verloren die Niedersachsen am Freitagabend mit 0:2 (0:1) und enttäuschten dabei zum ersten Mal in dieser Saison. Die Tore vor 3723 Zuschauern in der Brita Arena schossen Niklas Dams (23. Minute) und Manuel Schäffler (83.). Für die Gastgeber war es der erste Saisonsieg. Mit vier Punkten bleiben die Hessen dennoch vorerst Tabellenletzter. Osnabrück schaffte im dritten Spiel nacheinander keinen Sieg. Am nächsten Spieltag wartet das Derby gegen Armina Bielefeld auf die Lila-Weißen.

Wehen störte früh im Mittelfeld und versuchte, die Gäste mit aggressivem Zweikampfverhalten zu beeindrucken. Als Dams die Ecke von Stefan Aigner verwerten konnte, wurde die Mühe belohnt. Aigner selbst verpasste zehn Minuten später das 2:0. Moritz Kuhn scheiterte mit einem Freistoß aus 20 Metern an der Latte (37.).

Nach der Pause hatte erneut Wehen die besseren Möglichkeiten, war aber nicht zwingend genug. Osnabrück hingegen sorgte kaum für Gefahr, selbst als sich die Gastgeber zurückzogen und nur noch gelegentlich konterten. Schäffler sorgte für die Entscheidung.