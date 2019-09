Silz

Unfall mit Lkw: 69-jähriger Autofahrer in Lebensgefahr

27.09.2019, 22:57 Uhr | dpa

Ein 69-Jähriger ist am Freitag bei Silz (Mecklenburgische Seenplatte) mit seinem Wagen gegen einen Lastwagen gekracht und dabei lebensbedrohlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber habe ihn die Uni-Klinik nach Rostock geflogen, teilte die Polizei am Abend mit. Zuvor hatte ihn die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreien müssen. Der Mann war aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort in den entgegenkommenden Lastwagen gekracht.