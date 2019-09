Mannheim

Südkoreanische Popstars kommen nach Mannheim

28.09.2019, 01:26 Uhr | dpa

Von Seoul nach Mannheim - südkoreanische Popstars sind heute bei einem Musikfestival in Mannheim zu hören. Viele der singenden, rappenden und tanzenden Bands sind mittlerweile auch über die Grenzen Südkoreas hinaus bekannt - K-Pop heißt das Phänomen. In der SAP Arena werden die Gruppen Monsta X, Cosmic Girls und Kard erwartet - etwa 6000 Zuschauer sollen zum Finger Heart Festival kommen.

Das Finger Heart (übersetzt Fingerherz) ist ein Handzeichen, der Daumen liegt dabei auf dem Zeigefinger und bildet so eine Herzform. Es ist ein bekanntes Symbol unter K-Pop-Stars und ihren Fans. Die Bands aus Südkorea feiern seit Jahren in Asien Erfolge, aber auch Europa oder den USA. Zu den bekanntesten Vertretern zählen die Boyband BTS und die Girlband Blackpink.

Aber auch die Kritik an der Szene hält an: Die Managements verlangten zu viel von den jungen Künstlern, welche über Jahre in strengen Verträgen gebunden seien und ständig in der Öffentlichkeit stünden.