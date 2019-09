Harsewinkel

Zwei Männer bei Verkehrsunfall getötet

28.09.2019, 11:00 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall im ostwestfälischen Harsewinkel sind am Samstagmorgen zwei Männer ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam ihr Auto aus noch unbekannter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve von der Straße ab und geriet ins Schleudern. Der Kleinwagen prallte gegen einen Pfosten, ein Verkehrsschild und dann seitlich gegen einen Baum. Die beiden Männer wurden im Fahrzeug eingeklemmt und starben noch an der Unfallstelle. Ihre Identität war zunächst unklar.